Conheça a sorveteria da Argentina de onde surgiu o Franuí

Em 2023, Dani Nagase, repórter do Paladar, provou o Franuí, doce gelado feito com framboesa envolta em camadas de chocolate branco e amargo/ao leite, que é produzido na Argentina pela Rapanuí.

Mas você sabia que a Rapanuí também tem uma rede de sorveterias espalhadas por Buenos Aires? Além de vender as duas versões do famosinho Franuí, oferecem opções de sorvetes artesanais e outros doces típicos da Argentina, como os alfajores.

Os preços dos potinhos variam entre cerca de 12, 13, e 14 reais, respectivamente para os potes pequenos, médios e grandes, e a caixa com 6 alfajores de sabores à escolha do cliente sai por cerca de 35 reais.

Entre os sabores disponíveis, há o sorvete de Franuí, com massa de chocolate com framboesa e pedacinhos do doce espalhados, em meio a outros sabores tradicionais, como o doce de leite argentino.

Os alfajores também se diferenciam por seguirem o ‘hype’ do Franuí, com opções recheadas com geleia de framboesa.

Onde encontrar

A Rapanuí está localizada nas seguintes unidades na cidade de Buenos Aires:

Rua Uruguay, 1284

Rua Arenales, 2302

Avenida Santa Fe, 772

Rua Malabia, 2014

Avenida Pedro Goyena, 1515

Avenida Lincoln, 4218

Avenida Elcano, 3127

O horário de funcionamento da rede é das 11h à 01h de domingo a quinta e das 11h às 02h às sextas e sábados.