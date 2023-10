Quanto você já pagou em uma manga? Para experimentar a variedade “Taiyo No Tamago” (ovo do sol, em tradução livre), proveniente da região de Miyazaki, no Japão, você precisará desembolsar um valor exorbitante. Conhecida por sua textura perfeitamente macia e por seu sabor intensamente doce, o quilo da manga mais cara do mundo custa aproximadamente 18 mil reais, segundo informações do jornal The Economic Times.

Com uma produção em pequena escala e em ambiente controlado, as mangas desse tipo são feitas em fazendas com estufas e de alta incidência de raios solares, que garantem a cor vermelha e o alto teor de açúcares do produto final. Para garantir um aspecto quase perfeito, as Taiyo No Tamago recebem tratamento especial, contando com redes em volta dos frutos que evitam a queda das mangas no chão e os danos consequentes, além de uma placa refletora para garantir que a luz solar chegue às regiões inferiores dos frutos.

Para se classificar como uma Taiyo No Tamago, a maga deve seguir alguns critérios. Segundo uma reportagem do Insider Business, após inspeção humana, as mangas selecionadas devem ter a casca com aparência lisa e sem traços de verde. Com a ajuda de um maquinário especializado, as mangas com mais de 15% de açúcares, pesam mais de 350 gramas e possuem volume maior ou igual a 2 litros recebem a certificação para serem comercializadas como mangas desse tipo.

A sua comercialização é feita em feiras e leilões, sendo o realizado em Miyazaki o principal. Em 2019, e novamente em 2022, a caixa contendo 2 mangas foi vendida no leilão da cidade pelo valor de 500 mil ienes (cerca de 17 mil reais), e são os valores recorde para a comercialização dessa fruta no mundo.

