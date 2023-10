O 31 Restaurante inovou seu menu para a primavera, e decidiu trazer uma nova carinha para os pratos vegetarianos usando a gastronomia asiática. Com no mínimo 13 (R$ 185) e no máximo 16 etapas (R$ 230) - dependendo do gosto do cliente - as alternativas criadas pelo chef Raphael Vieira abrangem do gohan ao matcha e foca em aromas verdes, como o da clorofila.

Vale lembrar que a casa trabalha em parceria com pequenos produtores, então o menu está sujeito a mudanças dependendo da disponibilidade dos insumos. Se bateu a curiosidade, confira o menu de primavera completo logo abaixo:

Picles de broto de samambaia colhido em Parelheiros

Sorbet de salsão, flores e folhas aromáticas

Bambu cozido no vapor, caldo feito a partir de cogumelos secos e algas e óleo de camomila

Koji e tomate

Taco vegetal e vinagrete de scoby

Babaganoush empanado em levain

Polenta e camembert inoculado

Repolho assado e molho de alho negro

Arroz de pólen com kimchi branco

Batata bolinha e emulsão de matchá

Granita de fruta lactofermentada

Melão e pepino crus e marinados

Morango assado, placa de iogurte desidratada e pó de morango lactofermentado

Bolo de fubá e frutas frescas

Crocante de koji e sorbet de fruta

Serviço

Rua Rego Freitas, 301, Centro. (11) 910839721. Ter. à sex. (12h às 15h e 19h às 23h), sáb. (12h às 16h e 19h às 23h) e dom. (12h às 16h). Reservas pelo site: www.31restaurante.com.br