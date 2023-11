O ranking internacional TasteAtlas elegeu as Top50 frutas do mundo e três brasileiras entraram para a lista, uma delas ficando em segundo lugar com 4,7 estrelas na avaliação. Confira a seguir!

41° lugar - Guaraná

Tradicional da Amazônia, o guaraná é uma fruta bastante versátil e usada para fazer refrigerantes, gomas de mascar e xaropes, por exemplo. Uma curiosidade da fruta é que ela contém guaranina, um composto químico semelhante à cafeína, que fornece uma descarga de energia no organismo. Por isso, também é muito utilizada em energéticos.

7° lugar - Açaí

Muito consumido no Norte do Brasil, o açaí ganhou popularidade na forma de sobremesa em muitas regiões do país e do planeta. Com o ranking do TasteAtlas, recebeu reconhecimento internacional como a sétima melhor fruta do mundo. Vinda da palmeira de açaí, pode ser consumida como sorvete, acompanhamento de pratos salgados, em bebidas e muito mais!

2° lugar - Jabuticaba

A melhor fruta brasileira do ranking desbancou o açaí e conquistou o segundo lugar da lista. Natural da Mata Atlântica, essa fruta é muito versátil e pode ser utilizada em doces, geleias, sucos, ou, até mesmo, consumida pura! Ela também é rica em vitaminas e nutrientes, como vitamina C e E, ferro, cálcio e antioxidantes que fazem muito bem à saúde.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.