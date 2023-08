Conheça o doce que é sucesso entre as influenciadoras

Nas redes sociais, um doce composto por framboesa congelada e coberta com chocolate preto e branco viralizou. Anualmente, cerca de 1,8 mil toneladas de Franui são produzidas por ano, equivalente a 12 milhões de potes de 150 gramas. O doce tem despertado a curiosidade de todos que o veem.

A marca argentina chegou recentemente no Brasil, e estima crescer 30% neste ano com a chegada no país. O chocolate teve inicio em uma tradição familiar de produzir chocolates artesanais em Bariloche. Mas, começou a ser comercializado apenas em 2013, quando passou a ser desenvolvido para ser comercializado. As informações são da Exame.

O doce, que já está presente em dez países, viralizou nas redes sociais e os influenciadores já estão em busca de saborear a novidade. A Isa Scherer, ex-MasterChef, foi uma das pessoas que se renderam e experimentaram o doce. Confira a publicação da chef:

