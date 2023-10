Especialista ensina como fazer o melhor café

Quem não se encanta com o aroma do café que perfuma a casa todas as manhãs ou à tarde? Quando servido com uma fatia de bolo, essa combinação proporciona imediatamente uma sensação de calor e aconchego. Em uma época em que as cafeterias oferecem uma vasta gama de torras e inúmeras variedades da bebida, preparar em casa o café coado perfeito possui seus próprios segredos.

O Paladar convidou a instrutora é Gisele Coutinho, barista do Pura Caffeína, que com sua experiência excepcional e paixão pela bebida, ela se tornou uma educadora e ministra aulas em cursos presenciais e online, oferecendo orientações sobre o preparo do café coado, o uso do coador, a quantidade de café, entre outros aspectos.

Na escolha do coador, é importante considerar que eles estão disponíveis em diversos materiais, como inox, plástico, vidro e cerâmica. O aspecto crucial na escolha é o tamanho do coador. Para preparo individual, opte por um coador de tamanho pequeno. Para uma preparação destinada à família, um coador maior é mais adequado.

Antes de adicionar o café, é recomendável “lavar” o filtro com água filtrada para remover impurezas antes de começar a preparar a bebida. Evite encher demasiadamente um coador pequeno com café em pó, pois a água passará lentamente, esfriando e resultando em um café com sabor desagradável. Por outro lado, usar uma quantidade insuficiente de café em um coador grande fará com que a água passe muito rapidamente, não permitindo a extração adequada dos sabores. O resultado será uma bebida excessivamente fraca.

Use a cafeteira elétrica a seu favor, programando-a para acordar com o aroma do café fresco. Siga as instruções do manual, desligando-a após o preparo para evitar café queimado. Prefira moer grãos na hora para um café mais fresco e sensorial. Enxágue os filtros de papel com água filtrada antes de usar. Faça a manutenção semanalmente, passando água quente para garantir a limpeza interna do aparelho.

Para um café intenso, a moka, também conhecida como cafeteira italiana, é a melhor escolha. Ao contrário do café coado ou de uma cafeteira elétrica, na moka, a medida é mais flexível, permitindo que o café moído alcance o topo do compartimento sem compactação. Adicione água até a válvula de segurança, leve ao fogo baixo e desligue quando o café começar a subir e clarear. Algumas pessoas adicionam um pouco de água fria antes do preparo para evitar o contato direto com a base quente, mas isso tem impacto mínimo no resultado final.

