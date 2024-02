Chocolate combina com muitos sabores, morango, banana, menta e, claro, café. Então, pensando nos amantes dessa bebida, decidimos te mostrar algumas receitas que misturam chocolate com café para tornar o seu dia mais doce.

Bolo de chocolate com café

Bolo de chocolate com café, uma das receitas da Helo para o especial sobre bolos simples preparados no liquidificador Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

Um bolinho caseiro que acabou de sair do forno é de dar água na boca, né? E este da Heloísa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, é macio, fofinho e com o gosto do chocolate saliente.

Confira a receita

Bolo com biscoito, café e chocolate

Para você que chegou até aqui, já vai um alerta: esta galeria é para cozinheiros que gostam de desafios. O 'Paladar' separou receitas trabalhosas, com várias etapas e técnicas avançadas, para quem está disposto a ficar um bom tempo na cozinha. Mas não precisa se assustar. Em cada umaé possível encontrar dicas para sair tudo perfeito.Vamos começar por este bolo do confeiteiro Fabrice Lenaud, que requer variados preparos: é preciso fazer o biscuit, a calda de café, a ganache de chocolate, o creme de manteiga e café, a glaçagem e só então começar a montar.Veja como fazer passo a passo. Foto: Filipe Araújo/Estadão

Também chamado de bolo ópera, idealizada pelo confeiteiro Fabrice Lenaud, a sobremesa mistura o melhor dos mundos, já que leva um biscoito feito com farinha de amêndoas, calda de café, ganache de chocolate e um creme especial.

Confira a receita

Pingado

Esta sobremesa, criada por Rafael Protti, é inspirada na combinação de café com leite tão conhecida das padarias. É uma receita relativamente fácil, mas que exige atenção a algumas técnicas de confeitaria: derreter chocolate, bater claras em neve, faze creme inglês (sem cozinhar as gemas e estragar tudo), achar o ponto certo de caldas, montar belamente o doce.Aprenda o passo a passo. Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

Não, não estamos falando da bebida tipicamente paulistana, mas, sim, de um doce inspirado nela. Pois o chef Rafael Protti preparou um creme inglês, que faz a vez do leite na receita, e o combinou com um biscoito de chocolate sem farinha e uma ganache de gianduia. Tudo isso é banhado com café, que arremata os sabores.

Confira a receita

Café com cacau em pó, mel, laranja e leite

Chef da Callebaut ensina a preparar uma bebida com cacau em pó, café, mel e raspas de laranja bem cremosa Foto: Bertrand Busquet | Callebaut

Esta versão de espresso - ou expresso, como você preferir escrever - do chef-diretor da Chocolate Academy, da Callebaut, Bertrand Busquet, leva, além do café, cacau em pó, mel, raspas de laranja, canela em pó, leite, creme de leite fresco e, para o grand finale, chantilly.

Confira a receita

Mocha

Café com chocolate Foto: Bruno Gois

Um mocha caseiro, superfácil de fazer e que leva três ingredientes: café espresso, leite e calda de chocolate, idealizado pelo restaurante Duas Terezas. Perfeito para acompanhar uma das opções de bolos que demos, hein?

Confira a receita