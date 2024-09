Nem o filé mignon, nem a costela foram os escolhidos. A picanha foi eleita como o melhor prato do mundo em ranking do TasteAtlas. A plataforma, que lista as melhores receitas e regiões gastronômicas, definiu a carne como “um corte fresco de carne bovina que é especialmente popular e muito valorizado no Brasil.”

O corte conhecido em todo o país recebeu nota média de 4,75 estrelas entre as avaliações deste ano na plataforma, de um total de 5 possíveis. Com isso, a picanha conquistou o primeiro lugar na categoria de melhores pratos TasteAtlas Awards 23/24.

Picanha no churrasco

Picanha. FOTO: SERGIO CASTRO/AE

Uma das principais escolhas para o churrasco, o TasteAtlas destaca que “a carne é primeiro grelhada e depois cortada em fatias. Este corte tem pouca gordura na carne, então deve ser cozido perfeitamente para não ficar duro. No Brasil, todo churrasco tem picanha, e todas as melhores churrascarias têm picanha em seus menus.”

PUBLICIDADE

Receitas com picanha

Picanha ao vinho

Picanha ao vinho tinto Foto: Patricia Ferraz/Estadão

Entre os segredos da preparação desse prato, está temperar a picanha na véspera do dia que será consumida para ter uma carne mais saborosa e macia. Veja a receita completa.

Bolinho de picanha

PUBLICIDADE

Bolinho de picanha. Foto: Mário Rodrigues Júnior

Perfeito para servir como petisco, esse bolinho é delicioso e pode ser consumido depois de frito ou guardado no congelador para um outro momento especial. Veja a receita completa.

Picanha ao molho de gorgonzola

Picanha ao molho de gorgonzola Foto: Pexels

A picanha fica ainda melhor quando acompanhada com o molho de gorgonzola, que traz um toque especial ao sabor do corte. Veja a receita completa.

PUBLICIDADE

Como funciona o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas é um ranking feito a partir da avaliação de usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para montar os rankings, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato e, a partir disso, divulga listas que podem comparar diferentes receitas e regiões gastronômicas, como o “melhor prato do mundo”.