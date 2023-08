Creme de leite: qual opção é a melhor, na lata ou na caixinha?

Seja para preparar um molho branco, um estrogonofe ou simplemente para acompanhar alguma fruta, você vai precisar do famoso creme de leite. No entanto, com tantas opções no mercado, qual a melhor escolha?

Neste momento, é comum que surjam dúvidas como: “Posso usar o de caixinha ou tem que ser a versão em lata? E a nata? É a mesma coisa?”. Para ajudar neste momento, a reportagem da Renata Mesquita para o Paladar trouxe os principais pontos para entender a diferença entre esses dois produtos de uma vez por todas.

Creme de leite de lata

A versão do creme de leite de lata costuma ter um percentual de gordura entre 20% a 25% e, por isso, não serve para bater chantilly. Sua textura é mais densa e tem um aspecto amarelado, pois passa por um processo de esterilização para aumentar a validade e poder ficar em temperatura ambiente.

Além do teor de gordura, a grande diferença para o de caixinha, é que ele não é homogeneizado, fazendo com que o soro fique separado do creme – podendo ou não ser utilizado.

Creme de leite de caixinha

Por outro lado, o de caixinha contém entre 10% e 20% de teor de gordura, sendo o mais comum com 17%. É a versão mais barata do produto, mas também a mais industrializada e menos natural.

À mistura de creme de leite com leite em pó, são acrescidos estabilizantes, para aumentar a durabilidade, e espessantes, como goma e amido, para dar consistência e cremosidade e torná-lo menos líquido. Já vem homogeneizado, ou seja, o soro já vem misturado. Por isso, se você precisar preparar uma receita que exija o creme de leite sem soro, precisa ser o de lata.

Qual é o melhor?

Na hora de escolher a melhor opção de creme de leite para você tudo vai depender do que será preparado. Assim, o mais importante é entender a função do creme na receita e observar qual o percentual de gordura pedido nela.

Mas para facilitar a sua vida, fica assim: você pode sempre usar o fresco no lugar da caixinha ou lata. Mas lembre-se que o fresco tem mais gordura, ou seja, o resultado da receita será mais rico, untuoso. Agora, usar a caixinha no lugar do fresco é uma troca mais delicada e geralmente não funciona. O de caixinha tem menos gordura, então, a textura e sabor finais serão impactados.

