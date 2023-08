Confira receitas para batata frita caseira

Batata frita caseira. Foto: Ryan Kim

A batata frita é uma das porções mais populares do planeta porque vai bem com tudo. Seja para acompanhar um hambúrguer, incrementar o arroz com feijão e até mesmo sozinha, ela é deliciosa e bem-vinda a qualquer momento.

A origem da receita causa certos conflitos. Alguns afirmam que ela foi criada na França durante o século XVIII, já outros afirmam que a batata frita já existia na Bélgica há pelo menos 100 anos. A batata frita se popularizou na Primeira Guerra Mundial. Os soldados americanos conheceram a receita através de soldados belgas e, como os europeus falavam francês, os norte-americanos cunharam o termo “french fries”.

Hoje, a receita possui várias versões, com cortes, métodos de fritura e complementos diferentes, democrática para todos os gostos. Ficou com vontade de provar? Confira 5 receitas para reproduzir em casa.