Descubra as vinícolas na Argentina: duas opções imperdíveis para visitar

Os vinhos da Argentina são reconhecidos mundialmente. O que torna o país um dos destinos mais atrativos para os amantes da bebida. Além disso, o local tem ótimo custo-benefício para os brasileiros e há vinícolas incríveis que merecem ser visitadas.

A cidade de Mendoza é conhecida por produzir alguns dos melhores vinhos do mundo. A região do Vale do Uco, ao sul do local, se tornou uma área de luxo para o enoturismo, onde vinícolas e restaurantes se transformam em hotéis-butique para receber turistas.

A Casa de Uco Vineyards & Wine Hotel é um desses lugares e traz uma experiência completa de todo o processo de produção de um vinho, desde a colheita, passando pela visita a uma vinícola até a degustação de rótulos selecionados por um sommelier. A hospedagem ainda inclui experiências gastronômicas com inspiração regional. E até abril, a festa da vindima inclui colheita e pisa da uva, além de harmonização com queijos e vinhos.

Outro lugar surpreendente é o The Vines Resort & Spa, que encanta pela vista, com uma piscina que fica de frente para os Andes. O local possui uma vinícola aberta exclusivamente para hóspedes e restaurante assinado pelo aclamado chef argentino Francis Mallmann, No Siete Fuegos, que também é aberto para aqueles que não são hóspedes.

