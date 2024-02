Os 3 melhores sucos de uva integral para colocar no lugar do vinho

O vinho tinto foi considerado por muitos anos como uma das bebidas que faria bem ao coração e muitas pessoas passaram a colocar na rotina diária pelo menos uma meia taça da bebida para cuidar da saúde, além de apreciar um bom vinho.

No entanto, pesquisas recentes passaram a mostrar que isso não é necessariamente verdade. Além disso, órgãos da saúde, como a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc na sigla em inglês), passaram a colocar o consumo de quaisquer bebidas alcoólicas como um dos fatores de risco para tumores, conforme explica a matéria de Regina Célia Pereira, do Estadão.

Diante da cautela imposta pelas entidades, nem mesmo as garrafas de vinho escaparam e o suco de uva integral, passou a ser apontado como uma boa alternativa para cuidar da saúde e continuar tendo aquele gostinho que lembra um pouco o vinho tinto.

Para quem deseja realizar a troca do vinho pelo suco, é importante prestar atenção na hora de adquirir os produtos vendidos nas prateiras de supermercado. Lembre sempre de ler as especificações para não cair em pegadinhas e acabar comprando um suco de uva integral que não seja 100% feito com a fruta.

O Paladar, em busca de ajudar os consumidores, fez um teste com as marcas de suco de uva integral mais encontradas nos supermercados. Para isso, um time de jurados foi convidado a provar às cegas dez amostras de suco.

PUBLICIDADE

Ao fim da avaliação, eles definiram um top 3 com os melhores produtos. O júri levou em conta aparência, aroma e sabor. A marca Casa Madeira foi a grande vencedora e apresentou um produto encorpado e potente.

As melhores marcas de suco de uva integral do mercado

Casa Madeira Davo Villa Piva

Para saber todas as marcas de suco de uva integral testadas pelo Paladar e a avaliação dos especialistas sobre cada uma delas, leia a matéria completa.