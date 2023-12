Descubra com dessalgar a tempo o bacalhau para a ceia de Natal

O bacalhau é um dos pratos tradicionais nas festas de fim de ano, mas é importante comprá-lo com antecedência, pois a maior dificuldade em relação ao preparado do prato é o tempo.

Mas, feito isso, o resto é simples. Segundo Abner Almeida, CEO da Caxamar Brasil e especialista em bacalhau, o peixe deve ser lavado em água corrente, para retirar o excesso do sal e em seguida colocado em um pote com tampa e bastante água gelada.

“Deixe o peixe totalmente coberto de água, mantendo-o na geladeira o tempo todo para que o sabor e frescor sejam preservados”, afirma. “Troque a água de 4 em 4 horas, sempre adicionando água gelada. Este processo deve ser repetido por 1 a 4 dias dependendo do tamanho e altura dos lombos”.

Para postas e lombos baixos 1 dia é o suficiente, mas, no caso de lombos médios, o tempo ideal é de 2 dias. Já os lombos mais altos devem ficar 3 a 4 dias no processo de dessalgue, vai depender da cura do peixe.

