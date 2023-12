Bacalhau perfeito? Confira 5 receitas deliciosas para o final do ano

Se você está em dúvida sobre o que servir nas festas de final de ano, caiu no lugar certo! O bacalhau, apesar de ser um ingrediente comum, pode fazer parte de pratos que fogem das receitas tradicionais.

Para inspirar novas ideias, o Paladar contou com os chefs Fábio Andrade, Carlos Siffert e Erica Generoso, especialistas que revelaram alguns segredos e dicas valiosas para que o prato seja a estrela da mesa, especialmente nas festas de final de ano.

Além disso, os chefs também explicaram mais sobre as melhores formas de preparo de diferentes tipos do peixe: o Cod Gadus Morhua e o Cod Gadus Macrocephalus, os dois tipos mais comercializados no Brasil.

Os dois podem divergir em preço e sabor, vai depender do objetivo do cozinheiro. Ou seja, a decisão de usar cada um deles para fazer uma salada ou um bolinho com o ingrediente, está nas suas mãos!

Arroz de bacalhau

PUBLICIDADE

Clicando aqui, você pode conferir a receita completa pelas dicas do chef Carlos Siffert e conquistar os convidados principalmente pelo sabor!

Arroz de bacalhau Foto: Iara Venanzi

Salada de bacalhau

Com o nível de dificuldade considerado fácil, o prato também leva grãos-de-bico. Aposte em leveza na alimentação conferindo o passo a passo.

Salada de bacalhau com grão-de-bico, ovos e azeitona Foto: Carolina Linz

PUBLICIDADE

Bacalhau à napolitana

Para aguçar ainda mais o seu apetite, esse bacalhau contém o tempo de preparo rápido, ideal para fazer em casa. Confira a receita do chef Fábio Andrade.

Bacalhau à napolitana Foto: Alex Souto

Bolinho de bacalhau

Desse preparo, sairão porções que você pode usar como quiser, até mesmo para começar a encher a barriga dos familiares. Clique aqui para ficar por dentro das dicas.

PUBLICIDADE

Bolinho de bacalhau Foto: Bruno Nogueirão

Quiche de bacalhau

Apesar de levar mais tempo para ficar pronta, essa espécie de torta faz bastante sucesso. Com as dicas descritas, fica mais fácil acertar no sabor e qualidade.