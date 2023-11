Vendida em fatias ou inteira, a pizza de padaria fica disponível nos balcões das principais padocas da cidade. Com massa única, de sabor inigualável que só essa delícia feita em forno de padaria tem.

Em entrevista com o UOL, Hermínio Nunes Dias Filho, da padaria Europão, afirmou que os donos de padaria buscavam uma saída para agradar a clientela depois das 17h aproveitando o forno de pão já aceso. O interessante é que não tinha pizzaiolo. Então os próprios padeiros utilizavam, no início, a massa do pão francês e a abriam em formato circular para formar a pizza.

Desde então, assim como as padocas, a pizza de padaria se tornou um verdadeiro patrimônio da cidade, ganhando cada vez mais destaque. Inclusive, esse sucesso é tamanho que o prêmio Padocaria tem uma categoria reservada só para ela, elencando as melhores pizzas de padaria de Sampa. Quer saber quem levou a melhor? Veja aqui!