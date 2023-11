Os vencedores da Padocaria 2023 foram anunciados no dia 23 de novembro em uma cerimônia no auditório do Sampapão. A Panificadora Ceci consagrou-se como bicampeã em duas categorias: Melhor Padaria de São Paulo e da Zona Sul. No ano passado, ela também tinha levado para casa esses prêmios.

A melhor padaria do Centro ficou com a Bella Paulista; a da Zona Oeste foi a Padaria Merci; da Zona Leste, a Panificadora Cepam; e, na Zona Norte, a Estado Luso.

Além de eleger as melhores por região, o ranking de melhores produtos também é feito. Entre eles, o melhor café, melhor pãozinho, melhores frios. O serviço também é homenageado, com a categoria “melhor time de chapeiros”, por exemplo.

Confira o ranking geral completo, abaixo:

Melhores padarias por região

Melhor Padaria de São Paulo: Panificadora Ceci

Melhor Padaria da Zona Sul: Panificadora Ceci

Melhor Padaria da Zona Leste: Panificadora Cepam

Melhor Padaria da Zona Oeste: Padaria Merci

Melhor Padaria da Zona Norte: Estado Luso

Melhor Padaria do Centro: Bella Paulista

