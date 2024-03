Descubra qual é a melhor canja de galinha do mundo, segundo TasteAtlas

A canja de galinha é uma das sopas mais populares do Brasil e do mundo. Apesar dos diferentes nomes, a sopa feita com frango existe em quase todos os países e é consumida por grande parte da população mundial, claro, dentro das suas várias versões.

Nesta semana, o TasteAtlas divulgou um ranking com as melhores canjas de galinha do planeta. A Zeama, da Maldávia, foi a que conquistou o primeiro lugar.

A plataforma descreve a sopa como um “caldo de galinha caseiro preparado com um frango inteiro menor, água, macarrão de ovo caseiro fino e uma variedade de vegetais e ervas finamente picados”.

Ao lado de Portugal, o Brasil ficou 21º lugar. Os dois países ficaram juntos por possuírem a mesma receita da sopa, conforme o site.

Saiba como funciona o TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.