Descubra qual queijo foi eleito o melhor do Brasil pelo World Cheese Awards

O queijo Morro Azul, feito pelos irmãos Juliano e Bruno Mendes, da queijaria Vermont, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, foi eleito o melhor queijo do Brasil no World Cheese Awards, ganhando medalha super ouro e ficando à frente de dez produtores brasileiros premiados.

O diferencial do queijo é que ele é envolvido em uma tira de casca de carvalho, o que ajuda a reter a umidade e dá sutis sabores amadeirados, com uma casca de mofo branco. Ao longo da cura, os fungos transformam a textura em algo ultra super cremoso e amanteigado.

Segundo a colunista Débora Pereira, do Paladar, os sabores primários do leite vão se sublimando em notas umami, alho, cebola, caldo de carne. O produto não chega a ser super fedido como as cascas lavadas francesas. É um fedido elegante.

Os irmãos Mendes lançaram o queijo em 2019 e a produção nunca parou de aumentar, no último ano foi de 12 toneladas, virou o carro chefe da leiteria.

