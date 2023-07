Deixe sua receita de lasanha perfeita com as dicas do chef Pedro Mattos. Foto: Piccini Cucina

A lasanha é um prato clássico, que leva molho de tomate, queijo e muito recheio. Porém, você sabe como a qualidade da massa influencia no preparo? O chef Pedro Mattos, do Pappa Bar, é especialista no assunto e explicou o assunto em entrevista ao Paladar.

Poucas pessoas sabem a diferença entre cada uma das massas para lasanha, e para o chef, as melhores são: a fresca e a pré-cozida seca.

O especialista explica que quando você escolher a massa fresca, é necessário se atentar ao tempo de cozimento, pois ela precisa ficar al dente, afinal, terminará de cozinhar no forno, junto com o molho. Caso passe do ponto, pode ser que ela fique muito mole e acabe desmanchando.

