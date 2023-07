Aprenda a preparar a lasanha perfeita Foto: Giulia Cucio

Quem não gosta de uma deliciosa lasanha no almoço de domingo, com muito recheio, um molho com sabor presente e muito queijo? Para ensinar como fazer a lasanha perfeita, o chef Pedro Mattos, do Pappa Bar, deu uma entrevista exclusiva ao Paladar aproveitando a data especial: dia 19 de julho é o Dia da Lasanha.

A dica do chef é uma só: capriche na quantidade de molho na hora de montar a lasanha. Independente de qual for escolhido, a primeira camada deve ir diretamente na assadeira, assim evita que a massa grude no refratário.

Se estiver intercalando com massa, molho e queijo, lembre-se de deixar as camadas de molho próximas as de massa, assim ela termina de cozinhar de uma maneira mais fácil. Outra dica é adicionar o molho também na parte superior da lasanha, antes de adicionar o queijo.

Leia a matéria completa com a entrevista e toda as dicas de Pedro Matto, aqui!