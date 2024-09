Uma das receitas mais fáceis e comuns da cozinha, a carne moída para ser bem feita precisa seguir algumas regras, como um bom tempero e complementos, sejam as tradicionais batatinhas, azeitonas ou ovo cozido. Ao Paladar, a chef Heloísa Bacellar deu dicas de como preparar a melhor carne moída. Para saber mais truques sobre o ingrediente, leia a matéria de Danielle Nagase.

Qual carne moída comprar?

Na hora da compra, a primeira dica é escolher um estabelecimento de confiança, que não vai juntar restos de outros cortes para te entregar uma porção de carne moída. Além disso, antes de moer a carne, peça ao açougueiro que retire os nervos e o excesso de gordura do corte para que você tenha uma carne mais macia e saborosa. São boas escolhas patinho, coxão mole e acém.

Como armazenar a carne?

Uma dica de Helô Bacellar é usar a carne, no máximo, até dois dias após a compra. Segundo a especialista, quando a carne fica guardada por mais tempo na geladeira, começa a soltar muito sangue, perdendo sabor e nutrientes, fora o risco de estragar. Se a ideia é usar o ingrediente mais para frente, uma boa opção é congelar.

Como preparar a carne moída perfeita?

Para preparar a carne moída perfeita, primeiro escolha uma panela larga, com bordas não muito altas. A carne precisa ter espaço para dourar rapidamente, de preferência numa camada só. Com um fio de óleo, refogue a cebola e o alho. Quando estiverem dourados, acrescente a carne. Mexa para separar os grumos e envolver todos os pedacinhos no tempero. Quando mudar de cor, acrescente o sal e a pimenta.

Só acrescente água se for cozinhar batatas ou outros vegetais juntamente com a carne. Caso contrário, a água que a própria carne solta já é suficiente para cozinhá-la. Lembre que quanto menos água, mais saborosa a sua carne vai ficar. Se quiser, acrescente uma colher de molho de tomate, para deixar a carne mais caramelizada. Desligue o fogo, acrescente as ervas de sua preferência, e sirva.

Receitas com carne moída

Polpetone. Foto: Bruno Geraldi

Uma das receitas mais curingas, a mesma carne moída do dia a dia, é também opção de recheio e aparece dentro do pastel, na panqueca, na esfiha e até mesmo na empanada. Além disso pode dar um sabor especial a muitos pratos, como escondidinho e lasanha. No caderno de receitas “Cinco receitas práticas com carne moída”, feito por Paladar, você confere preparos deliciosos. Confira aqui.