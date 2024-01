Perfeita para o dia a dia ou para surpreender à mesa de maneira saborosa e fácil de fazer, a carne moída pode compor diversos pratos, desde sanduíches, entradas ou pratos principais. E lembre-se: a carne precisa de espaço para dourar bem e mais rápido, então use uma panela bem larga, mas com bordas não muito altas, para o preparo.

Saiba tudo sobre como cozinhar carne moída na matéria completa.

Buraco quente

Delicioso pão servido com carne moída Foto: Miró Gastronomia

Uma clássica comida de boteco, o lanche de carne moída é tradicional de São Paulo e é fácil de fazer. Seu nome se dá por ser preparado com pimenta e ser servido sempre bem quentinho. São doze ingredientes que ficam prontos em apenas sete passos. Uma dica de ouro do chef é retirar todo o miolo do pão para abusar bastante do recheio.

Confira a receita.

Almôndegas gregas

Helô Bacellar criou a própria versão de almôndegas gregas. Foto: Ana Bacellar

Essas bolinhas de carne inspiradas na culinária grega levam carne moída bovina, mas também podem ser feitas com carne de cordeiro, dando um toque ainda mais grego ao prato. Para dar liga, a receita ensina a reaproveitar o pão amanhecido do dia anterior e o sabor é complementado por pistaches e uvas passas.

Confira a receita.

Ragu bolognese

O cremosoragu bolognese do chef André Mifano incrementa massa fresca feita no restaurante. Foto: Bruno Geraldi

Perfeito para o almoço de domingo, o molho bolonhesa deixa sempre a macarronada ainda mais especial. Feito com carne moída, banha de porco e creme de leite, com pouquíssimo tomate - apenas 50 gramas.

Confira a receita.

Polpetone

O polpetone do Tappo: empanado, frito e recheado com mussarela. Foto: Bruno Geraldi

Onze ingredientes compõem esta delícia da culinária italiana que leva apenas oito passos para ficar pronto. Fácil de fazer em casa, esta receita à parmegiana leva molho de tomate, parmesão e é uma ótima alternativa para o jantar.

Confira a receita.

Panqueca de carne moída

Panquecas de carne com molho de tomate e parmesão. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Panqueca é sempre uma excelente opção para comer pura ou com arroz e feijão. Com cobertura de molho de tomate e queijo, ensinamos a fazer a massa, o recheio e o molho na receita completa.

Confira a receita.