Diretor do Guia Michelin reconhece que a ausência de mulheres na premiação é um problema

Na última terça-feira, 27, Portugal recebeu recebeu sua primeira noite de gala exclusiva do Guia Michelin - antes, as edições eram feitas em conjunto com a Espanha -, e premiou novos restaurantes (confira a lista aqui), no entanto alguns pontos causaram frustração aos portugueses do ramo.

A edição não chegou a contemplar nenhum estabelecimento com a pontuação máxima de três estrelas e ainda encerrou a cerimônia sem nenhuma categoria voltada às mulheres. Na ocasião, o diretor internacional da organização, Gwendal Poullennec, promoveu uma fala controversa sobre essa ausência: “É definitivamente uma realidade que reconhecemos plenamente, mas nem pensar que o Guia vai distorcer as classificações para distinguir mulheres”.

“Há muitas mulheres, mesmo de nível três estrelas, a serem galardoadas com o premio Michelin, o que não se deve ao fato de serem mulheres, mas sim ao seu talento. Claro que precisamos de incentivar, mas não façamos disso um preconceito, porque o importante é pôr em evidência o talento e a capacidade de o conseguir”, acrescentou.

Segundo o portal Notícias ao Minuto, haviam seis mulheres integrantes das equipes dos 21 restaurantes recomendados pelo Guia e duas entre os 8 estabelcimentos classificados na categoria de bom custo-benefício.