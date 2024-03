Descubra o novo restaurante estrelado de Portugal: Ó Balcão

Ao final do mês de fevereiro, no dia 27, foi realizada a primeira edição exclusivamente portuguesa do Guia Michelin. O evento atribuiu uma estrela quatro novos restaurantes e, entre a lista de estreia, está o Ó Balcão, comandado pelo chef Rodrigo Castelo.

A casa funciona há 10 anos na cidade de Santarém e, embora seja pequena e esteja afastada da rota turística, se destaca pela comida extremamente saborosa, feita com ingredientes locais e pautada em iniciativas sustentáveis. “Gostamos de ir buscar na horta e depois devolver à horta o pouco desperdício que temos. Trabalhamos com 19 espécies de peixe de água doce diferentes, vindos do rio Tejo. Também com javali, grande devastador”, explica Castelo.

O estabelecimento singelo conta com apenas 29 lugares e opera com um giro durante o almoço e dois - isso, se der tempo - no jantar. Mesmo com a premiação recente, ainda não há um planejamento para aumentar a capacidade de clientes ou abrir outras unidades.

O chef pondera que o Ó Balcão já teve outro formato, mas o sistema atual atende melhor seu propósito com o restaurante: “Meu restaurante já teve 40 lugares, mas redefinimos a estratégia há cinco anos para ter um foco no cliente para que assim todos possam desfrutar”.

A matéria ‘Novo estrelado de Portugal, Ó Balcão reflete genialidade singela de Rodrigo Castelo’, de Matheus Mans, detalha a experiência das refeições da casa e apresenta entrevista do chef. Leia na íntegra aqui.