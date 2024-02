Guia Michelin em Portugal: 4 restaurantes estreiam na lista; conheça

O centenário Guia Michelin, responsável por atribuir as maiores premiações do mundo da gastronomia, passou a adotar uma nova dinâmica a partir de 2022, separando as premiações para os restaurantes da Espanha e de Portugal - que antes eram feitas em conjunto.

A novidade foi executada na noite dessa última terça-feira (27), na cidade de Albufeira, mas, contrariando certas expectativas em torno da dinâmica da atual edição, o país segue sem restaurantes com a pontuação máxima de três estrelas. “Eu acho que havia a oportunidade de termos mais restaurantes de uma estrela, outros restaurantes de duas estrelas. Nem falo do resto”, afirma o José Avillez, chef do Belcanto, um forte candidato do título.

Por outro lado, 4 novos restaurantes entraram na lista de estrelados de Portugal, e um deles foi o Two Monkeys, comandado pelos chefs Francisco Quinta e Vitor Matos. A casa, que se intitula como ‘fun fine dinig’, já era uma das grandes apostas da premiação e trabalha com menus surpresa, com pratos preparados na frente dos comensais e direito a bate-papo sobre a utilização de técnicas e ingredientes.

Confira a lista completa dos restaurantes que estrearam no Guia Michelin Portugal 2024:

Desarma, comandado por Octávio Freitas (uma estrela)

Ó Balcão, comandado por Rodrigo Castelo (uma estrela)

Sála de João Sá, comandado por João Pedro Sá (uma estrela)

Two Monkeys, comandado por Vítor Matos e Francisco Quintas (uma estrela)

Esses nomes se juntam aos outros 34 estabelecimentos lusitanos que já foram contemplados com uma ou duas estrelas em edições anteriores. A lista completa pode ser conferida na matéria ‘Guia Michelin celebra a gastronomia de Portugal com novos restaurantes estrelados; confira a lista’, por Matheus Mans, disponível aqui.