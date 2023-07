Dessert Parties: Disney divulga destalhes da festa de halloween do Magic Kingdom. Foto: Unsplash

Para os que estão procurando participar da Mickey’s Not So Scary Halloween Party, a Disney divulgou os pacotes deste anos. Disney’s Not-So-Spooky Spectacular Dessert Party é um adicional e conta com doces, queijos, vinhos, cervejas e outras bebidas, além de um lugar privilegiado para assistir ao show.

De acordo com a Vai Pra Disney, a Dessert Party possui duas opções, uma terá a vista do show do Plaza Garden (área em frente ao restaurante The Plaza) e a outra no terraço do restaurante Tomorrowland Terrace.

A Plaza Garden é a opção mais barata e custa US$ 99 para os adultos e US$ 59 para crianças de 3 a 9 anos. Já o Tomorrowland Terrace é a versão mais cara, custando US$ 114 para adultos e US$ 69 para crianças de 3 a 9 anos. Os ingressos para ambos são comprados além do ingresso da festa.

Detalhes importantes:

O ingresso da festa é necessário, considerado um ingresso específico, é importante comprar o Mickey’s Not So Scary Halloween Party.

As reservas do pacote não podem ser modificadas, mas podem ser canceladas um dia antes do evento.

A Dessert Party acontece mesmo com chuva ou cancelamento do show de fogos.

As reservas já estão disponíveis desde o dia 18 de julho e as datas da festa de Halloween começam no dia 11 de agosto de 2023.