Quando falamos nos melhores restaurantes de São Paulo, é difícil não lembrar de alguma casa que tenha seu endereço no bairro de Pinheiros. A região é riquíssima gastronomicamente, com opções para todos os gostos e estilos -- e vai além, com programas culturais, feiras especiais aos finais de semana e outras grandes atrações.

Confira, a seguir, uma seleção de passeios para fazer no Pinheiros aos finais de semana:

Feira Criativa

Uma boa opção de passeio para o dia 29 de julho, sábado, é a Feira Criativa da Cidade Cinematográfica de Pinheiros, um evento organizado pela Goiaba Urbana e Fair&Sale que visa celebrar a cultura local e promover um diálogo sobre a preservação e o futuro do bairro. Serão mais de 100 marcas autorais que se juntarão nesta celebração de um dia, trazendo à vida as ruas de Pinheiros com uma diversidade de produtos dos segmentos de moda, acessórios, gastronomia, empório, misticismo, jardinagem, kids, pets, décor e casa.

Onde: Rua dos Pinheiros, entre a Cônego Eugênio Leite e a Praça Portugal. 10h/19h.

Instituto Tomie Ohtake

Depois de passear na Feira Criativa, que tal dar um pulo no Instituto Tomie Ohtake? O local, um dos mais vibrantes na área cultural em São Paulo, está com uma exposição imperdível: Walmor Corrêa - sobre pássaros, sinapses e ervas energéticas. O artista, que desde cedo se interessou em ilustrar seus cadernos de ciências e biologia e produziu estudo aprofundado sobre a flora e fauna amazônica, traz ao Instituto Tomie Ohtake cerca de 30 obras concebidas do ano 2000 até hoje. Nesta exposição, segundo o curador chefe do Instituto Tomie Ohtake, foi traçado um caminho que se inicia com a suspensão da descrença resultante da colaboração do artista-pesquisador com cientistas de múltiplas especialidades a fim de melhor descrever uma anatomia plausível de entes nascidos em sonhos, lendas, mitos e augúrios populares e/ou ancestrais. Exposição até 20 de agosto.

Onde: R. Coropé, 88, Pinheiros. 2245-1900. 11h/20h (fecha seg.). Entrada franca.

Fachada Instituto Tomie Ohtake Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Animus

Que tal começarmos a falar de restaurantes com uma casa que acabou de lançar um novo cardápio? Dona de uma técnica apurada, a chef Giovanna Grossi acaba de lançar novas receitas para o cardápio do seu restaurante, o Animus. Na cozinha autoral e criativa, as novas receitas seguem valorizando os ingredientes brasileiros e explorando os contrastes de sabor, textura e técnicas. Entre as suas criações para a temporada, se destacam sugestões como o camarão rosa ao beurre blanc de bisque e limão siciliano e a codorna desossada, com cogumelos, musseline de batatas e picles de cebola. Grossi incluiu também o creme de cogumelos, enoki defumado, crocante de cacau e pinoli, um dos pratos servidos durante o programa Iron Chef, da Netflix. Na ala das sobremesas, três novas pedidas: o creme brulée de bacuri com cumaru e café, a mousse de pipoca, baunilha do cerrado, chocolate branco caramelizado e lavanda, e a choux de chocolate, praliné de avelã, sorvete de mel e tomilho. Também há surpresas que invadem o serviço do carrinho, que circula no salão com receitas prontas para serem consumidas.

Onde: R. Vupabussu, 347, Pinheiros. 98705-9388. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/ 16h30; fecha seg.).

Novo prato no Animus para a temporada de inverno Foto: Thays Bittar

Jun Sakamoto

O mais clássico dos omakases, o Jun Sakamoto é o que oferece a experiência mais interessante na troca com o chef que dá nome ao restaurante. Enquanto o ambiente é discreto, em uma casa em Pinheiros, o serviço é empolgante. As trocas com Jun deixam a experiência ainda mais interessante, com ele contando histórias e trazendo seu olhar para a gastronomia oriental enquanto prepara algumas iguarias. Quem tiver sorte, pode encontrar o sushi de sardinha ou um delicioso tempurá de enguia, que tira qualquer preconceito com o peixe na primeira bocada. É dele também o shari mais marcante, que deixa seus sushis ainda mais complexos. Para jantar na casa, aos finais de semana, às sextas ou sábados.

Onde: R. Lisboa, 55, Pinheiros. 3088-6019. Seg. a sex., 19h/23h. Sáb. 19h/22h. Necessário fazer reserva.

Chá Yê

Ali na frente da Cinesala, a Chá Yê serve, além de uma ótima comida chinesa, chás de qualidade. Os fundadores da casa, João Campos e Caio Barbosa, vão até a China todos os anos para prospectar os melhores chás para aquele período. Com isso, o matchá servido por lá não poderia ser nada além de saboroso e marcante. É muito boa a versão do matchá com gengibre e limão, preparado tradicionalmente (R$ 16). Para acompanhar a bebida, peça o Har Gow (massas translúcidas recheadas de camarão e cozidas no vapor, R$ 44) ou, ainda, o Bun (pão aerado feito no vapor, recheado com barriga de porco ou shiitake chapeado com picles de pepino, molho Hoisin e Sriracha, R$ 33).

Onde: R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros. 4175-3221. 12h/15h e 18h/22h (ter., 12h/15h; sáb., 13h/22h; dom., 13h/21h. Fecha 2ᵃ).

Suri Ceviche

O ambiente é pequeno, quase apertado, mas acaba sendo aconchegante. E, no cardápio do Suri, encontramos boas opções de ceviches. São 10 opções disponíveis no cardápio, que vão desde o clássico (corvina, cebola roxa, coentro, milho e batata doce, R$ 48), passando pelo delicioso chifa (camarão, lula e peixe branco com molho de tamarindo, gergelim, ciboulette e tempurá de batata doce, R$ 57) e até chegar no diferentão Terra y Mar (atum, coalhada seca, tomate cherry, cebolinha, coentro, bacon e totopos, R$ 56).

Onde: R. Mateus Grou, 488, Pinheiros. 3034-1763. 12h/15h30 e 19h/22h30 (sáb. e dom., 12h/17h e 19h/22h30).

Ceviche vegetariano do Suri Foto: Diego Sanches

Gelato Boutique

Comandada pela chef Marcia Garbin, a marca, com duas unidades na cidade, apresenta uma seleção de gelatos autorais, elaborados com ingredientes locais e de pequenos produtores. Um de seus sabores é o caffè-lime, à base de limão e café espresso. Faz sucesso o baked alaska, à base de pão de ló, gelato e merengue italiano maçaricado. As casquinhas estão disponíveis nas versões de 120g (R$ 19) e de 140g (R$ 22). Enquanto isso, os copinhos têm três versões: 120g (R$ 17); 140g (R$ 19) e 160g (R$ 22).

Onde: R. dos Pinheiros, 444, Pinheiros. 3541-1532. 12h/17h30 (sáb. e dom. 13h/19h).

Cinesala

Que tal fechar o dia com um cineminha? A Cinesala é um dos cinemas de rua mais agradáveis de São Paulo -- é uma única sala, grande e espaçosa. Na frente do cinema, há um café agradável, que vende pipoca, bebidas e até um bolinho para quem quiser forrar o estômago antes de ir para a sessão de cinema.

Onde: R. Fradique Coutinho, 361, Pinheiros. Confira programação e horários no site do cinema.