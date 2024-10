Drinque brasileiro dos anos 80 volta ser destaque: saiba qual é e como preparar

O coquetel Maria-Mole, inspirado na sobremesa tradicional brasileira de mesmo nome; feita de gelatina e açúcar, conhecida por sua textura leve e esponjosa, a bebida super popular dos anos 80 estava esquecida no churrasco e agora retomou sua ascensão.

Segundo o jornal Punch, ao longo dos anos, os bartenders voltaram a algumas dessas relíquias do passado com novos olhos. “Para mim, como muitos bartenders, tomar uma bebida sempre foi um investimento; nunca fez parte do meu estilo de vida porque não era algo que eu pudesse pagar facilmente”, revela bartender brasileiro na entrevista.

No início dos anos 2000, o bartender começou a frequentar botecos (bares mais baratos e sem frescuras, como a versão brasileira de um boteco) e se inspirou nos populares coquetéis retrô, como o Maria Mole, que estavam sendo servidos.

Contudo, hoje, ele revela que não é o único bartender a introduzir o clássico brasileiro em bares nobres das capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. No Surubar, no Rio de Janeiro, por exemplo, o barman ainda usa Dreher e o típico vermute bianco, mas ele adiciona uma pitada de Amaro Bianco da destilaria San Basile. “Nosso trabalho como bartenders não é apenas dominar os clássicos”, conta outro especialista. “É sobre elevar o que é nosso.”

