Gilberto Gil acertou ao cantar que o Rio de Janeiro continua lindo, mas faltou um adendo muitíssimo importante: além de lindo, ele ainda é muito saboroso. As férias de julho estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o restinho de folga e, de quebra, deliciar-se com os melhores sabores que o RJ tem a oferecer.

Para quem adora uma bela praia, temos dicas de lugares paradisíacos em Búzios que contam com pratos e drinques gostosos. Mas fique tranquilo, tem dicas quentinhas para quem quer aproveitar o descanso na capital carioca também. Confira cinco lugares para provar o Rio, indo além da brisa, do sol e do mar.

The Slow Bakery

Croques da padaria artesanal The Slow Bakery Foto: Samuel Antonini/Divulgaç

Começando pelo começo, a primeira dica é o café da manhã do The Slow Bakery, uma padaria artesanal que serve desde os clássicos, como pão na chapa e croissant, até sanduíches mais elaborados, como o kimcheese. Os fãs da culinária coreana, por sua vez, vão adorar um sanduíche que combina kimchi feito na casa com queijo meia cura no pão brioche. Para beber, vale apostar no café coado ou no cold brew.

Onde

R.General Polidoro, 25 - Botafogo, além de unidades no Jardim Botânico e no Leblon.

Instagram: @theslowbakery

Ocyà

Lula na brasa Foto: Rodrigo Azevedo

O pôr do sol do Rio de Janeiro é de tirar o fôlego, mas assisti-lo de uma ilha paradisíaca na Barra da Tijuca torna tudo ainda mais especial. Especializado em frutos do mar, o Ocyà proporciona uma experiência completa, desde os pratos até a bela vista.

Toda a experiência gastronômica começa desde a chegada ao lugar, que é feita via barco. Lá, você pode sentar em mesinhas ao ar livre e saborear pratos como o pão de alho de camarão no forno a lenha e a lula na brasa recheada com cebola, tomate e manjericão fresco.

Onde

Ilha Primeira - Barra da Tijuca (acesso via barcos que saem de pontos como Shopping Barra Point e Estação de Metrô Jardim Oceânico) - Rio de Janeiro

Instagram: @ocya.rio

Rocka Restaurant & Beach Lounge

Polvo grelhado na brasa Foto: Rocka Restaurant & Beach Lounge/Divulgação

Em Búzios, você pode provar a culinária do chef Gustavo Rocka, repleta de pratos que misturam ingredientes da terra e do oceano com um ambiente à beira mar deslumbrante. Como entrada, o chef indica o ceviche misto de peixe do dia e camarão, acompanhado de abacate, tucupi, “chancha” e chips de batata doce, e o carpaccio de polvo ao aroma de aroeira, com aioli, vinagrete de aipo e maçã verde.

Para a refeição principal, a dica de Rocka é escolher o polvo grelhado na brasa com molho “romesco”, vegetais na brasa e azeitonas desidratadas e, para finalizar, o arroz doce com leite de coco caramelizado, manga glaceada e sorvete de canela como sobremesa.

Onde

13 Praia Brava, R. da Praia, Búzios - RJ

Instagram: @rocka_buzios

Ban Thai

Kao Pad Kung, um arroz jasmim frito com camarões, vegetais, shoyu, limão Foto: Studio Cromo/Divulgação

A comida tailandesa também é um dos atrativos de Búzios. Caracterizado por sua culinária contemporânea, o restaurante localizado no A Concept Hotel & Spa traz pratos típicos da Tailândia com um toque especial brasileiro.

A sugestão do chef Marcos Sodré é começar a refeição com o Tom Kah Gai, um caldo gengibre com capim limão, frango e vegetais, e seguir para o Kao Pad Kung, um arroz jasmim frito com camarões, vegetais, shoyu, limão. Para finalizar, o bolo úmido de chocolate 75% cacau com creme de baunilha é a melhor pedida.

Onde

Rua Rancho Grande, 13/ Manguinhos – Armação dos Búzios – Rio de Janeiro

Site: https://aconcept.com.br/restaurantes/

Toto

Porção de coração de galinha, do Toto Foto: Tomás Rangel/Divulga

Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o Toto Ipanema comandado por Thomas Troisgros, o filho do chef Claude Troisgros. A poucos metros da praia de Ipanema, o lugar é perfeito para compartilhar delícias feitas pelo chef.

O menu autoral é inspirado nas viagens de Thomas e uma sugestão é pedir os corações de galinha com molho de ostra, pimenta-de-cheiro, coentro e gengibre, como entrada, e o prime rib suíno à milanesa com salada de raízes com maionese de ovo cozido, como prato principal.

Onde

R. Joana Angélica, 155, Ipanema

Instagram: @toto.ipanema