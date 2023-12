Em vídeo, Henrique Fogaça compartilha primeiros passos da filha e se emociona

Nesta semana, o paizão de três filhos e jurado do MasterChef, Henrique Fogaça comemorou mais uma etapa na vida de sua primogênita Olívia, de 17 anos de idade, diagnosticada com uma síndrome rara. Pela primeira vez, a menina começou a exercitar seus passos.

Com a ajuda de equipamentos especiais e específicos, a jovem conseguiu deixar os pés no chão e caminhar aos poucos. O chef, é claro, estava prestando todo apoio necessário com muito amor!

”Hoje começamos o dia fazendo exercícios para a minha princesa sentir o chão e aprender a andar. Em breve vamos fazer uma maratoninha”, escreveu Fogaça na legenda do post no Instagram com um vídeo do momento.

Em concordância com publicações das redes sociais do chef, o site do Fogaça ainda descreve que ele busca por procedimentos “alternativos com o uso da cannabis e tem sido um grande aliado na causa”, pensando na sua primogênita e em outras crianças e adolescentes.

Ainda nesse contexto, o chef comanda o projeto do Instituto Olívia, que desenvolve pesquisas para proporcionar auxílio às famílias com pessoas portadoras de doenças raras.

Além disso, Fogaça ainda lançou dois livros com foco autobiográfico, que relatam sua história de vida, com a família e momentos importantes que o trouxeram até a gastronomia, principalmente na capital paulista.