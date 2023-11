Henrique Fogaça revela os motivos que o tiraram do Masterchef

A 5ª edição do Masterchef Profissionais 2023, que terminou nesta última terça-feira, 14, marcou o retorno do Henrique Fogaça depois de um tempo em que o chef precisou se ausentar do programa televisivo e foi substituído temporariamente no pódio de jurados por Rodrigo Oliveira.

Apesar de Fogaça citar que formou uma ‘’família grande’' dentro do Masterchef, o chef precisou ligar para Marisa, diretora do programa, e ter uma séria conversa sobre a decisão de sair. ‘‘Ela me entendeu muito’', disse.

Os principais motivos que fizeram Fogaça tomar essa atitude foram questões de saúde e falta de tempo para outras atividades, o que fez com que ele começasse a se sentir sobrecarregado depois de noites de dormir, misturando ansiedade e também estresse.

‘‘Saúde em primeiro lugar, porque sem saúde a gente não consegue fazer o Masterchef, cuidar dos filhos, andar de moto, fazer comida (...) Foi muito importante essa decisão minha’', explicou.

Como Fogaça faz parte do elenco de jurados desde o início do programa, se encontrou muito bem por ter retornado, deixando claro que sabe que o Masterchef muda o rumo da carreira de muitas pessoas, cada vez mais de forma benéfica.

‘’Fiquei muito feliz de ter tido esse tempo e ter voltado para os Profissionais. Voltei com muita vontade, muita garra, porque é o que eu amo fazer. Amo comer e amo fazer parte deste programa que inspira muita gente e transforma muitas vidas’', completou.

