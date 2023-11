MasterChef Profissionais: despedida inesperada emociona chef Henrique Fogaça; assista

Nesta terça-feira (07) o programa MasterChef Profissionais chegou ao 8° episódio, revelando uma semifinal repleta de adrenalina, tensão e tragédia. As emoções foram tantas que até Fogaça caiu em choro ao despedir-se do participante que foi dolorosamente desclassificado após deixar um acidente acontecer.

Nos minutos finais do desafio da terrine, Moisés se descuidou e deixou seu prato, que levou duas horas para ser preparado com cuidado, cair no chão. Assim, Helena Rizzo foi encarregada de comunicar sua desclassificação: “Foi uma tragédia o que aconteceu. Não tem como voltar, mas a gente não tem alternativa também”. Mas, ainda assim, fez questão de frisar: “Tu é tão bom quanto todos que estão aqui. Tu mostrou só superação, é um ótimo cozinheiro, cozinha bem pra caceta, tua comida é saborosa. Cabeça pra frente, você tá aqui, é semifinalista do MasterChef”.

Ao se despedir dos jurados, o cozinheiro rememorou um pouco de sua trajetória, revelando seu desejo de honrar as pessoas que o ajudaram a chegar ao patamar em que está hoje, e foi acolhido pelo chef Fogaça que, em meio às lágrimas, disse: “Moisés, irmão, você me ensinou muito. Você é um cara resiliente [...]”. “Vá em frente, se precisar de nós, estamos aqui, nós três. Eu nunca vi isso no MasterChef em dez anos. Eu acho que você não merecia isso e estou muito triste”, complementou Jacquin.

