Testamos 20 marcas de azeite extra virgem; veja qual ficou em 1º lugar

A Las Doscientas conquistou o primeiro lugar no pódio das marcas de azeite extra virgem avaliadas por especialistas convidados do Paladar, na sequência as outras duas em destaque foram: O.live & Co (2º) Cocinero (3º).

A marca destacou-se em requisitos de qualidade, apresentando amargor, picância e aroma equilibrados. Enquanto isso, a 2ª colocação revelou um defeito de fermentação e a terceira não agradou tanto no quesito aroma.

Apesar das diferenças, os três produtos entregaram um sabor que sobressaiu no paladar, por isso ganharam evidência na classificação, conforme descrito na matéria escrita por Chris Campos.

O processo de avaliação incluiu goles de água com gás e pedaços de maçã para limpar o paladar, tornando o resultado mais eficaz ao considerar as 20 marcas disponíveis no mercado. Leia o conteúdo completo.