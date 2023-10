Segundo informações do blog do Museu Nacional da Suíça, o Ovomaltine começou a ser vendido em 1904 pela empresa farmacêutica Wander AG como um produto de suplemento alimentar multifuncional. Originado do sucesso da Wander na mistura do leite com extrato de malte, ovo (por isso o nome), fermento e cacau em pó e sendo o sucessor comercial do tônico “Maltosan”, comercializado em 1903, o Ovomaltine foi adaptando a sua receita no decorrer do século XX, e a partir de 1922 começou a ser vendido como bebida para ser tomada no café da manhã ou antes de dormir, algo um pouco mais próximo do que se entende hoje pelo produto.

Essa nova cara da bebida resultou em sua propagação pelo mundo, e a comercialização e produção do Ovomaltine (também vendido como “Ovaltine” em algumas regiões) se espalhou para os mercados estadunidenses, europeus e de todo o mundo. A marca também seguiu sendo relacionada ao mundo dos esportes, contando com patrocínios destinados a grandes atletas, como Pelé, Muhammad Ali e Edmund Hillary, a primeira pessoa a chegar ao topo do monte Everest.

Em 1940, o produto chegou ao Brasil, e encontrou em seu caminho uma circunstância inesperada: um erro nas máquinas das primeiras produções não permitiam que o produto fosse devidamente dissolvido e triturado, o que resultou no aspecto de flocos do produto. A característica foi bem recebida pelo mercado e foi mantida até os dias de hoje, sendo o Brasil o único país do mundo em que o Ovomaltine apresenta esse aspecto.

O "Ovaltine", em prateleira de mercado nos Estados Unidos. Foto: Bianca Bortolami

O produto ainda segue com grande difusão no mercado nacional, notadamente entre o setor de milkshakes.