Que o brasileiro gosta de um bom chocolate, todo mundo sabe, mas a opinião se divide quando o assunto é o tipo. Tem os que preferem chocolate ao leite, outros o amargo e sempre existe aquela parcela que é apaixonada pelo doce chocolate branco. E, para esses, decidimos compartilhar algumas receitas de sobremesas com uma boa dose de chocolate branco feitas por chefs e confeiteiros.

Palitinhos de chocolate branco

Aprenda a fazer palitinhos com chocolate branco, pistache e amêndoas torrados Foto: Carol Montemór | Açucareiro da Nana

Palitinhos ou sticks de chocolate, como preferir chamar, a receita da confeiteira do Açucareiro da Nana, Nana Fernandes, leva chocolate branco misturado com amêndoas e pistache torrados. Rende 15 unidades, mas você provavelmente vai querer fazer mais.

Cookies de doce de leite com chocolate branco

Cookie de doce de leite com chocolate branco crocante, macio e muito saboroso para seu café da tarde Foto: Gabriela Trevisol | Oh Brüder

Uma boa opção para o café da tarde, ainda mais se for quentinho, é este cookie feito pela chef Gabriela Trevisol, da cafeteria ‘Oh Brüder!’. O biscoito tem massa de doce de leite com chocolate branco e uma boa camada de doce de leite no recheio.

Cookies de massa de chocolate branco e amargo

Cookie de massa de chocolate preto e branco coberto com praliné e castanhas Foto: Sibaris | AE! Café & Cozinha

Falando ainda de cookies, a chef do AE! Café & Cozinha, Walkyria Fagundes, idealizou esta versão do doce com massa de chocolate branco misturada com o chocolate amargo e mesclada com praliné e castanhas.

Brigadeiro de chocolate branco caramelizado

Aprenda a caramelizar o chocolate branco e ainda fazer um brigadeiro com ele através da receita do chef confeiteiro Lucas Corazza Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Neste brigadeiro, o chef confeiteiro Lucas Corazza ensina a fazer uma alternativa do doce usando o chocolate branco e ainda dá todo o passo a passo para você aprender a caramelizar o chocolate branco, que também pode ser usado para recheios, mousses e sorvetes.

Brigadeiro de limão siciliano

Receita de brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano da chef confeiteira Marilia Lima Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Expert em bolo de cenoura, mas não só, a chef confeiteira do Cenoradas, Marilia Lima, compartilhou esta receita de brigadeiro de chocolate branco misturado com limão siciliano para dar aquele toque azedinho para quem gosta.

Brownie de chocolate branco com limão

Brownie de chocolate branco com frutas da chef Carla Pernambuco Foto: Mar Aberto | Carlota

A chef do Carlota, Carla Pernambuco, quis dar uma nova cara ao brownie, fazendo-o com chocolate branco (também chamado de Blondie), limão siciliano e framboesas ou mirtilos, aí vai da sua escolha.

Bolo com ganache de chocolate branco e maracujá

A combinação entre o chocolate e a ganache de maracujá é ideia da confeiteira Nana Fernandes Foto: Felipe Rau | Estadão

Essa receita da confeiteira do Açucareiro da Nana, Nana Fernandes, vai agradar aos fãs daquele gostinho azedo misturado com o doce, sabe? O bolo trufado tem massa de chocolate 50% e é recheado com ganache de chocolate meio amargo e ganache de chocolate branco com maracujá.

Trufa de chocolate branco com purê de pitanga

Aprenda a fazer bombons de chocolate branco decorados e recheados com purê de pitanga Foto: Luciana de Oliveira | Neuroconfeitaria

Além de você aprender a fazer um bombom com gostinho de pitanga misturado com chocolate branco, a chef Giuliana Cupini, da Neuroconfeitaria, também ensina a pintar o chocolate com manteiga de cacau.

Bolo com mousse de chocolate branco

Aprenda a fazer o bolo mousse de chocolate branco da cena de 'Lilo & Stitch' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Pensa em um bolo de chocolate bem molhadinho. Agora, adicione uma mousse de chocolate branco como recheio. É isso que você vai encontrar nesta receita do chef da Hanami, Cesar Yukio.

Chantilly de chocolate branco

Chantilly de chocolate branco feito pelo chef Caio Corrêa Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Sabia que dá para fazer chantilly de chocolate branco em casa usando apenas 4 ingredientes? Se não, chegou a hora de aprender através desta receita do chef da Callebaut, Caio Corrêa.

Gostou? Então, para preparar esses doces, você pode usar o melhor chocolate branco com a ajuda do Teste Paladar que fizemos às cegas com especialistas no assunto.