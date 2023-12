Erva-mate, um produto que faz parte de costumes alimentares principalmente nas regiões do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, trouxe benefícios com sua extensão para a economia e destacando uma cultura entre as pessoas. Mas sabia que a extração dessa árvore tem tudo a ver com a América Latina?

Isso porque a planta foi cultivada na zona subtropical desses territórios, podendo atingir cerca de 12 a 16 metros de altura e carrega, ainda, uma história bastante antiga. De acordo com o National Geographic Brasil, acredita-se que os primeiros processos de fabricação estão ligados ao povo indígena guarani.

Eles usavam as folhas da árvore e preparavam aspectos em detalhes para que pudessem tornar uma bebida, assim como consideravam a erva-mate uma fonte de adoração e, ainda, uma moeda de troca. Outros grupos, como os tupi-guaranis, mastigavam as folhas pelos benefícios filantrópicos.

Entretanto, o caminho para seus usos nem sempre foram tão simples. Apesar da proibição por parte dos jesuítas, que chegaram no século 17, o retorno do uso em 1630 fez com que se tornasse um dos principais pontos de extração, venda, expansão e economia.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Quer apostar em algo diferente na cozinha? O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.