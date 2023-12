Qual é o segredo do melhor restaurante da América Latina?

Na última terça-feira (28) a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina foi revelada em um evento luxuoso com transmissão ao vivo no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que Brasil sediou o evento, consolidando-se como rota gastronômica.

Entre os contemplados pelo ranking está o restaurante peruano Maido - comandado pelo 14° melhor chef do mundo em 2023, Mitsuharu Tsumura -, que conquistou o primeiro lugar por oferecer uma experiência surpreendente ao estilo nikkei. “[...] estou emocionado ao ver que países e cidades que nunca estiveram na lista finalmente têm restaurantes representados nela”, afirma em entrevista ao Fine Dining Lovers.

Mas qual é o motivo para que os olhos do mundo todo estejam voltados para o estabelecimento localizado em Lima, capital do país? Existem muitos fatores que contribuem para esse momento de grande atenção, e talvez um dos principais seja a destreza com a qual Tsumura exerce o estilo nikkei com a mescla entre itens e técnicas da culinária japonesa e peruana.

Além disso, é importante ressaltar a busca do profissional por novas experimentações e influências latino americanas: “Não é novidade que a América Latina ganhou mais representatividade, que nossa luz ficou mais brilhante. Este ano, tive a honra de visitar e cozinhar em vários países do continente [...] Tenho estudado mais sobre outros produtos que conheço pouco. Quero explorar o potencial de servir peixes de água doce em meu restaurante, inclusive em pratos crus”.

