Vinhos latino-americanos são destaque em premiações de grandes restaurantes da América Latina

Não é a apenas a gastronomia latino-americana que está em evidência após o The World’s 50 Best Restaurants 2023 e o guia Michelin - que elegeram os melhores restaurantes na região. O vinho também tem sido um grande protagonista no que diz respeito a harmonização.

No Michelin, que estreou a sua edição argentina, dois dos restaurantes premiados com uma estrela têm ligações com o vinho argentino. O Casa Vigil pertence a Alejandro Vigil, principal enólogo da vinícola Catena Zapata, sócio da El Enemigo e atual presidente da Wines of Argentina. Já o Zonda Cocina de Paisaje, fica dentro da vinícola Lagarde, os dois na cidade de Mendoza.

Outro destaque é a sommelière argentina Florencia Rey, de 42 anos, foi eleita a melhor da América Latina no 50 Best, por seu trabalho à frente do peruano Maido, restaurante do chef Mitsuharu Tsumura, que foi eleito o melhor do ano na América Latina pela mesma premiação.

Flor trabalha com uma carta de vinhos de 350 rótulos e 17 opções em taças, trazendo representantes da América Latina, como o branco argentino El Enemigo Semillón 2020 ou o uruguaio Reserva Sauvignon Blanc Sur Lie 2022, da Cerro Chapeu. Flor gostaria de ter mais vinhos da América Latina, México inclusive, mas lamenta que muitos rótulos não são comercializados com regularidade em Lima, onde fica o restaurante.

Para saber mais novidade sobre os vinhos da América-Latina, leia esta matéria da colunista Suzana Barelli.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões de pratos, drinques e sobremesas aqui.