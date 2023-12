Especialistas elegem o melhor caldo de carne do mercado de 2023

O caldo de carne, um ingrediente essencial na culinária, pode transformar pratos simples em criações gastronômicas memoráveis, principalmente se for caseiro. No entanto, a realidade corrida de muitos não permite o luxo do tempo necessário para prepará-lo. É aqui que entram as versões industrializadas, uma alternativa prática, mas que suscita dúvidas: será que valem a pena?

Do ponto de vista da saúde, é crucial considerar que produtos com longa validade podem não ser a opção mais benéfica. Reconhecendo a crescente demanda por opções mais naturais, grandes marcas e novos players do mercado têm se esforçado para oferecer alternativas mais saudáveis.

Diante disso, o Paladar conduziu uma avaliação minuciosa de caldos de carne industrializados. Neste teste às cegas, foram avaliadas oito marcas, abrangendo versões líquidas, congeladas, em cubos e em pó. Um grupo de especialistas foi convidado para preparar e degustar as amostras, avaliando-as sob rigorosos critérios.

O destaque entre os especialistas foi a marca Swift. O produto impressionou com uma textura mais espessa e um aroma equilibrado, lembrando carne tostada e caramelizada. Segundo informações disponibilizadas pela Swift, seu caldo é cozido lentamente em fogo brando por mais de 12 horas, contendo apenas carne bovina, cebola e ervas aromáticas, sem adição de sal.

Para conhecer o ranking completo e entender mais sobre como cada caldo de carne se saiu na avaliação dos jurados, realizada em setembro deste ano, confira a matéria completa no nosso site.