Presunto espanhol é eleito a melhor carne do mundo em guia gastronômico

O presunto Jamón 100% ibérico de bellota foi escolhida como a melhor carne do mundo em 2023, segundo o TasteAtlas.

Essa variedade é produzida com carne proveniente de porcos ibéricos alimentados com bolota (frutos do carvalho) que são 75% ou 50% de raça ibérica pura.

Os porcos utilizados na produção desse presunto podem circular livremente pelas pastagens de carvalho na fase final da criação, conhecida como montanera, comendo uma dieta à base de bolota até atingir o peso desejado.

O Jamón ibérico de bellota representa cerca de 13% da produção total de presunto ibérico e é distinguido dos outros produtos por um rótulo vermelho.

A variedade é produzida em Dehesa de Extremadura, Salamanca, Huelva e Valle de Los Pedroches na Espanha, além de Barrancos em Portugal.

Como funciona a avaliação do TasteAtlas

Para realizar os rankings, o TasteAtlas se baseia nas avaliações dos usuários do site, que atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 de pratos típicos de diversas regiões e culturas ao redor do mundo.

Essas classificações podem ser organizadas de várias formas, como comparar pratos que utilizam ingredientes similares ou métodos de preparo parecidos. Além disso, a plataforma também dispõe listas que destacam as melhores avaliações dentro de uma culinária específica ou que sejam de categorias mais gerais.