Peru sem carne? Saiba onde encontrar uma ceia vegana para o Natal

O mês de dezembro já está quase chegando na metade, e com isso surge a correria entre famíliares e amigos para organizar a celebração para uma das ocasiões mais conhecidas do Ocidente: o Natal.

Na data, é comum que as pessoas se reunam ao redor de uma mesa repleta de delícias que já fazem parte da tradição, como peru, farofa, diferentes tipos de salada e, claro, sobremesas. No entanto, o momento de degustar os mais fartos pratos pode não ser tão agradável para quem tem restrições alimentares.

E é pensando no público que não consome produtos de origem animal - algo que as ceias tradicionais estão repletas - que a empresa familiar artesanal vegana Jaca Bô-ah trabalha há seis anos na região do Santa Cecília, em São Paulo.

Para este final de ano, a marca oferece aos clientes uma ceia de Natal completa, com entrada, prato principal e sobremesa. Fernanda Meneguetti, na matéria ‘Neste Natal, você pode substituir o peru por jaca’, descreve as opções do cardápio com seus respectivos preços, bem como o endereço e os horários de funcionamento do estabelecimento. Veja aqui.

