Especialistas elegem o melhor vinho para beber com comida tailandesa

O vinho Quinta D’Amares Loureiro, da Quinta D’Amares, recebeu o Grande Premio de melhor harmonização para “Thai Food” (comida tailandesa), no concurso Sakura Awards.

A premiação foi comemorada pela vinícola portuguesa que publicou um comunicado em seu perfil no Instagram. “Este reconhecimento demonstra a capacidade de produzir vinhos que se destacam internacionalmente e que harmonizam com várias gastronomias”, diz o texto.

A marca também conquistou dupla medalha de ouro com seus vinhos Quinta D’Amares Vinesa Alvarinho 2018, e o já citado, Quinta D’Amares Loureiro.

Localizada na região do Minho, em Portugal, a Quinta D’Amares é uma produtora dedicada à produção de vinhos com métodos adequados à preservação do meio ambiente.

Sakura Awards

O Sakura Awards - Japan Women’s Wine Awards é o maior concurso de vinhos da Ásia, que julga vinhos internacionais com um time exclusivo de especialistas de vinho mulheres, como sommeliers, chefs, jornalistas e compradoras. O concurso é responsável por reconhecer os melhores vinhos em diversas categorias e que irão harmonizar bem com qualquer comida internacional.