Especialistas revelam as melhores manteigas do mercado; confira ranking

A manteiga é muito popular na maioria dos países, sendo utilizada em receitas e também como acompanhamento de pães no café da manhã.

Escolher uma manteiga de qualidade, porém, requer atenção. Por isso, o Paladar realizou um teste com as marcas mais encontradas nos supermercados para descobrir qual produto é melhor.

Jurados convidados provaram às cegas 11 marcas de manteiga, sem adição de sal, entre nacionais e importadas, confira o ranking a seguir:

1ºPresident

Com sabor suave, a manteiga é levemente ácida e com final frutado e retrogosto amendoado. Ao passar no pão, o produto se mostrou cremoso e ganhou muitos pontos nesse quesito. (R$ 13,90; 200g no Pão de Açúcar).

2º La Serenissima

Apresenta um aroma fresco, sabor lácteo e de gordura suave, é saborosa e levemente adocicada. A textura é firme e cremosa. (R$ 11,89; 200g no Mambo)

3º Paysan Breton

A manteiga francesa tem personalidade mais forte, não quebra (ótimo sinal da gordura), tem sabor lácteo delicado e uma leve acidez agradável no final, sendo considerada pelos jurados como “fresca”. (R$ 28,19; 200g, no St.Marche)

Para saber mais informações sobre como o teste às cegas foi realizado e mais detalhes sobre as manteigas avaliadas pelos especialistas, leia a matéria completa. A avaliação foi realizada em junho de 2022, e os preços das manteigas foram atualizados na última segunda-feira, dia 18.