Especialistas testam e elegem o segundo melhor molho shoyu do mercado; saiba mais

Para analisar gastronomicamente as dez marcas de shoyu disponíveis em grandes mercados e lojas especializadas em produtos orientais, o Paladar testou, em uma degustação às cegas, contando com um júri formado por especialistas e entusiastas da culinária japonesa. Eles estabeleceram um ranking com base nessas avaliações.

O segundo colocado foi o Azuma Tradicional, de tonalidade escura apresenta um aroma leve e discretamente alcoólico. Ao paladar, “apesar de ser simultaneamente salgado e doce, o umami presente ajuda a equilibrar”, afirma a chef Telma Shiraishi. Segundo os jurados, é um excelente molho de soja para uso diário na cozinha.

Ele é composto por água, sal, açúcar, soja, trigo, álcool etílico, corante caramelo IV (processo sulfito-amônia), realçadores de sabor glutamato monossódico, guanilato dissódico e inosinato dissódico, conservante benzoato de sódio e reguladores de acidez carbonato de sódio e ácido láctico.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.