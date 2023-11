Virada no Delivery: descubra o prato que está redefinindo os pedidos

O hambúrguer superou a pizza e se tornou o prato mais pedido nos aplicativos de delivery. Um ranking do iFood, obtido pela reportagem de Helena Gomes, do Paladar, mostrou que os brasileiros preferem os sanduíches a outros tipos de refeições.

O primeiro lugar, portanto, fica com um bom lanche. Em segundo, os lanches ainda ganham espaço com os wraps. E em terceiro está o famoso PF, com pratos que são compostos por carnes.

A pizza, muito querida no Brasil, aparece apenas no sétimo lugar.

Para saber o ranking completo dos pratos mais pedidos no aplicativo de entregas

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas, inclusive de hambúrgueres