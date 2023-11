Especialistas testam e votam na terceira melhor maionese do mercado; saiba o resultado

Feita tradicionalmente à base de óleo e ovos, a maionese é um famoso condimento utilizado em saladas, sanduíches, hambúrgueres e outras receitas, e de tão popular, está disponível em diversos formatos, tamanhos e preços nas prateleiras dos supermercados.

Em meio a tantos produtos com fórmulas diferentes, que afetam diretamente no sabor, aparência e consistência, o Paladar reuniu quatro especialistas para testar amostras de 8 marcas diferentes afim de saber quais delas se destacam positivamente.

As degustações foram feitas de duas maneiras: com a maionese pura e acompanhada de bolachas cream cracker, levando em consideração aspectos como cor, aroma, textura e sabor. O júri chegou à conclusão de que a popular marca Helmann’s oferece a terceira melhor maionese, ficando atrás da Heinz e da Hemmer, por ter uma acidez equilibrada e um sabor suave e agradável, embora se distancie muito da versão caseira.

O ranking completo das 8 marcas com preço tabelado e as impressões dos chefs podem ser conferidos na matéria ‘Qual a melhor maionese do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

