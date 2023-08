Rodízio de pão de queijo oferece mais de 30 sabores

Uma cafeteria em Juíz de Fora, em Minas Gerais, inaugurou na última quinta-feira (17) um rodízio de pão de queijo. A inovação oferece uma experiência única, com mais de 30 sabores diferentes no cardápio.

De acordo com informações do G1, o proprietário da cafeteria e também um dos produtores dos pães é Wildren Mourão. O gastrônomo traz o legado da avó para a cozinha na hora de executar a receita, fazendo tudo “no olho”, sem medidas específicas.

Em entrevista à TV Integração, filiada à TV Globo, Wildren afirmou: “Ela sempre recebia a gente com o pão de queijo que ela mesma fazia. Quando mudei de cidade e experimentei outros, não era igual. Foi isso de passar dela para os filhos e dos filhos para gente”.

O menu do rodízio apresenta recheios para todos os gostos, desde o mais clássico como o de pernil com cebola roxa, o de queijo com linguiça e o de doce de leite, até os mais mais diferentes como o de molho pesto e o de creme de avelã - incluindo opções vegetarianas.

A cafeteria leva o nome Trem de Queijo e fica localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 1956, no bairro de São Mateus (SP). Funciona nas quintas e sextas-feiras, das 17h às 20h e, aos sábados das 12h às 16h. O rodízio custa R$ 60 por pessoa, sem bebida inclusa.