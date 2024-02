Estocar comida: 6 dicas práticas para prolongar a vida útil dos seus alimentos

Guardar comida por mais tempo pode não ser uma tarefa fácil para muitos, já que requer organização e alguns conhecimentos básicos sobre o que pode e o que não pode ser congelado. Além disso, o espaço do freezer é pequeno, sendo preciso pensar bem o que vale a pena estocar durante a semana.

Para começar, lembre que podem sem congelados arroz; feijão; frango; peixe; carnes; tipos de massa; legumes e verduras; ervas; molhos, sopas e caldos; clara de ovo; pão.

Não podem ir ao freezer frutas para consumir in natura; vegetais com muita água (rabanete, pepino, chuchu); folhas delicadas (alface, rúcula, agrião, escarola); batata; ovo com casca ou gema crua; maionese; creme de leite.

Quando for guardar os alimentos que podem ser congelados, também é bom seguir algumas dicas que vão aumentar a vida útil de seus alimentos, confira:

Porções: antes de congelar, separe os alimentos em porções do tamanho da sua necessidade. Tamanho: porções grandes demais demoram muito para congelar internamente; congele carnes em peças inteiras com, no máximo, 2,5 kg e dez centímetros de espessura. O mesmo vale para peixes. Volume: ao congelar líquidos e receitas como caldo, lembre-se de preencher até ¾ da vasilha ou pote, já que todo líquido aumenta de volume quando congelado. Validade: lembre de etiquetar saquinhos e potes para identificar ingredientes e receitas, e saber quando foram colocados no freezer. Apesar de congelados, os alimentos continuam tendo prazo de validade. Descongele: especialistas recomendam não descongelar ingredientes e receitas ao relento. No caso das carnes, prefira o descongelamento lento dentro da geladeira, que ajuda a minimizar a perda de suco. Ar: sempre que possível, tire o ar da embalagem. Essa técnica ajuda a conservar melhor ingredientes e receitas, além de garantir mais espaço no freezer.

Para saber mais dicas sobre como estocar alimentos no freezer e como organizar a geladeira, leia a matéria completa.