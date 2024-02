Comida congelada: aprenda a armazenar pães da forma correta

Com o advento e o avanço da tecnologia, uma das grandes benesses para o universo da cozinha no geral foi a invenção da geladeira, que garante bom armazenamento e prazo maior de conservação de alimentos, garantindo maior segurança no consumo.

Para os brasileiros, é comum e já virou até motivo de piada encontrar feijão dentro do pote que antes era usado para sorvete dentro do congelador, mas, além dele, outras comidas podem ser conservadas no aparelho, desde que dispostas da maneira adequada para manter sabor e textura.

Uma delas é o pão, que, por mais que tenha certa durabilidade, pode acabar endurecendo, ficando ressecado ou até mesmo embolorando. É possível evitar esse desperdício seguindo instruções específicas para guardá-lo no freezer. Basta separar as fatias (ou unidades, no caso do pão francês) e colocá-las em sacos plásticos, preferencialmente os são vedados com zip.

Depois, na hora de consumir, é só retirar as porções desejadas e aquecê-las em uma torradeira, frigideira ou forno bem quente. Descubra como congelar outros tipos de alimento por meio do nosso Manual da Comida Congelada, por Danielle Nagase, disponível aqui.