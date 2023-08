Estudo mostra que portugueses desperdiçam mais comida no verão Foto: Imagem: reprodução do instagram @toogoodtogo.pt

Aproximadamente um quarto dos portugueses desperdiça mais comida no verão, principalmente frutas, seguido pelas verduras e lacticínios. A justificativa é de que o calor estraga mais facilmente os alimentos.

O estudo representativo para a empresa Too Good To Go, mostra que os valores de desperdício de comida em Portugal são extremamente altos, chegando a 1,89 milhões de toneladas por ano. Além disso, o planeta está em déficit ecológico desde o dia 2, quando começaram a consumir o recurso que deveria ser utilizado apenas nos próximos anos.

Após o grande número de desperdício, a empresa, criada na Dinamarca, fez uma ligação entre consumidores e supermercados, restaurantes, hotéis, permitindo que os compradores possam ter acesso aos produtos que não seriam utilizados, por um preço mais acessível. Essa modalidade está presente em 18 países, contando com mais de 80 milhões de usuários.

Desde que surgiu, a “Too Good To Go” já salvou do desperdício mais de 220 milhões de toneladas de refeições. Em Portugal, já recuperou mais de 2,9 milhões de caixas, evitando o desperdício de mais de 2.900 toneladas de alimentos.